Общество 26 декабря 2022, 10:20 Стало известно о неотъемлемых блюдах на новогоднем столе россиян Оливье является обязательным блюдом при встрече Нового года

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Совсем скоро все новогодние столы будет переполнять огромное количество разнообразных праздничных блюд. О том, без чего россияне не представляют этот праздник, сообщил RT со ссылкой на аналитиков группы «АльфаСтрахование».

Лидирующие позиции по праву занимает самый традиционный и любимый новогодний салат — оливье. Селедка под шубой также украсит столы большинства россиян в новогоднюю ночь.

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Кроме того, соотечественники не готовы отказаться и от шампанского, которое считают незаменимым атрибутом при праздновании.

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