13 декабря 2022, 13:32
Стало известно о необычных традициях испанцев при встрече Нового года
Рождество в Испании более значимый праздник, чем Новый год
Переехавшая в Испанию россиянка, которая ведет блог о своей жизни в этой стране, рассказала об особенностях и традициях местных жителей при встрече Нового года. О них блогер Алена Бердова сообщила в интервью с Lenta.ru.
По словам Бердовой, в Испании больше чтят Рождество, нежели Новый год. Традиционным новогодним блюдом испанцев являются морепродукты — их чаще всего можно встретить на праздничном столе.
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Также для местных жителей незаменимым атрибутом праздника становится предновогодняя лотерея, за которой наблюдают миллионы людей в стране.
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Новый год
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