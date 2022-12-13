Общество 13 декабря 2022, 13:32 Стало известно о необычных традициях испанцев при встрече Нового года Рождество в Испании более значимый праздник, чем Новый год

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Переехавшая в Испанию россиянка, которая ведет блог о своей жизни в этой стране, рассказала об особенностях и традициях местных жителей при встрече Нового года. О них блогер Алена Бердова сообщила в интервью с Lenta.ru.

По словам Бердовой, в Испании больше чтят Рождество, нежели Новый год. Традиционным новогодним блюдом испанцев являются морепродукты — их чаще всего можно встретить на праздничном столе.

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Также для местных жителей незаменимым атрибутом праздника становится предновогодняя лотерея, за которой наблюдают миллионы людей в стране.

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