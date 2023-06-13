Общество 13 июня 2023, 19:09 Стало известно о наличии у России большого запаса снарядов с обеденным ураном Президент Путин: Россия оставляет за собой право применить снаряды с обеденным ураном flickr

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В России есть большие запасы снарядов с обедненным ураном, но пока они не применяются. Об этом на встрече с военкорами рассказал президент России Владимир Путин, сообщили «Известия».

Глава государства подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право применять боеприпасы с обедненным ураном, если их использует противник.

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«Если потребуется, мы в состоянии это сделать», — отметил Путин.

Снаряды с обедненным ураном Украине пообещала передать заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Она подчеркнула, что эти боеприпасы войдут в единый пакет помощи с танками Challenger 2. ООН по этому поводу выразила беспокойство. В организации отметили, озабоченность вызывает применение этих снарядов не только на Украине, но и во всем мире.

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал об опасности применения боеприпасов с обедненным ураном. В Югославии после их применения регистрировали 60 смертей от онкологических заболеваний на 400 человек.