Общество 28 февраля 2023, 17:10 Стало известно о мотивах россиян в решении родить второго ребенка Многие семьи не хотят, чтобы их первенец чувствовал себя одиноким

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Главным мотивом россиян в решении родить второго ребенка стало желание, чтобы их первенец не вырос эгоистом и не чувствовал себя одиноко. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на информацию Росстата за прошлый год.

Также соотечественники с помощью рождения второго ребенка хотят улучшить жилищные условия, используя положенную государственную поддержку.

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Кроме того, на такое решение влияет и желание многих семей обеспечить себе поддержку от детей в старости.

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