28 февраля 2023, 17:10
Стало известно о мотивах россиян в решении родить второго ребенка
Многие семьи не хотят, чтобы их первенец чувствовал себя одиноким
Главным мотивом россиян в решении родить второго ребенка стало желание, чтобы их первенец не вырос эгоистом и не чувствовал себя одиноко. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на информацию Росстата за прошлый год.
Также соотечественники с помощью рождения второго ребенка хотят улучшить жилищные условия, используя положенную государственную поддержку.
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Кроме того, на такое решение влияет и желание многих семей обеспечить себе поддержку от детей в старости.
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