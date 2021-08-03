Стало известно о мерах, которые предприняты в России для защиты от катающихся на электросамокатах

За первое полугодие 2021 года в России зафиксировано 180 аварий с участием электросамокатов. О том, как сократить эту статистику, а также какие правила принимаются и будут приниматься в регионах, рассказала газета «Известия» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что позиционирование электросамокатов, как средств передвижения, очень опасно. Люди должны понимать, что это такой же транспорт, как мотоцикл или мопед. Им можно не только поранить, но и убить человека.

По его словам, в новых правилах ДТП важно определить понятие «средства индивидуальной мобильности» и обозначить статус людей, которые передвигаются на них. Также нужно пояснить, сколько должно быть лет человеку, который использует подобное транспортное средство.

В некоторых регионах России появились специальные дорожки, которые отводятся под самокаты. Пока они оформлены как велополосы на территории тротуара, но именно по ним и планируется пустить поток электротранспорта. Многие из них уже можно встретить в некоторых городах Подмосковья.

Активист общественной организации «Убитые дороги» Максим Пушкин рассказал, что специалисты составили схему потенциальных велосипедных дорожек, проходящих по тротуарам и дорогам, основанную на результатах опроса велосипедистов в городе Псков. Все желающим было предложено ответить на несколько вопросов. На базе этих данных было выявлены самые популярные места, где маршруты накладываются друг на друга. Благодаря этому появилась карта спроса на велодорожки.

Помимо специальных дорожек, власти некоторых регионов строго следят за компаниями по аренде самокатов и контролируют их работу, например, в местах проката ограничивают скорость на пешеходных зонах и в парках до 15 километров в час.