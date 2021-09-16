Стало известно, о каких машинах мечтают россияне

Аналитики каршеринг-оператора «Ситидрайв» и сервиса ReserchMe провели исследование, чтобы выяснить, о каких автомобилях мечтают россияне. Результатами опроса поделилась «Газета.ru».

Оказалось, что около трети опрошенных — 27% — мечтают приобрести BMW, еще 18% мечтают об ауди Audi, 16% — о Mercedes-Benz и еще 15% — о Lamborghini.

При этом многие признались, что восхищаются определенной маркой автомобиля еще с детства. Часто эта мечта начинается после просмотра кино.

Например, пример 18% опрошенных из поколения 90-х хотели бы обладать машиной BMW 7-Series, как в фильме «Бумер». А родившиеся попозже видят себя за рулем Nissan Skyline, как в «Форсаже». Около 13% респондентов хотели бы прокатиться на Aston Martin DB5, как у Джеймса Бонда, а 11% грезят о Ford Falcon XB, как в «Безумном Максе».

Если же говорить не о детских мечтах, а о реальных планах, 28% респондентов заявили, что хотели бы купить внедорожник.