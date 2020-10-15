Стало известно о главных причинах смерти сотрудников в офисе

Директор по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО имени Приорова Александр Очкуренко рассказал о главных причинах смерти сотрудников в офисе.

Одной из самый часто встречающихся причин смерти работников является отрыв тромба. Он появляется из-за сидячей работы, пишет сайт NEWS.ru.

«Долго сидят, работа, связанная с сидением: застаивается кровообращение, образуются тромбы в конечностях. Вот человек встал — тромб оторвался, и он погиб», — пояснил специалист.

Помимо прочего, девушки, которые ходят на высоких каблуках, могут поскользнуться на офисном полу и упасть. Как правило роковой удар приходится на голову. Также люди погибают от удара током по причине нарушения техники безопасности при работе с электричеством. Еще возможны химические отравления после различных утечек.

Большое число россиян умирают на своих рабочих местах из-за инфарктов и инсультов на фоне нервных перегрузок, а также повышения давления. Нередко сердечно-сосудистые проблемы приводят к смерти начальников.