02 февраля 2023, 18:01
Стало известно о факторах, влияющих на оценку возраста человека во время общения
Человек при общении выстраивает определенный образ своего собеседника, который в последующем влияет на коммуникацию. О том, какие факторы способны влиять на оценку возраста людей, сообщил сайт «Политэксперт».
Ученые Южного федерального университета провели первый этап исследования и выяснили, что фактор внешнего облика играет главную роль при оценке возраста.
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Кроме того, впечатление о собеседнике выстраивается благодаря определению социального внешнего облика.
Исследования
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