Общество 22 февраля 2023, 15:49 Стало известно о деталях подготовки петербургского спорткомплекса «Юбилейный» к чемпионату России по фигурному катанию

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Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 4 по 5 марта в многофункциональном спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. О подготовке центра к соревнованиям рассказала директор «Юбилейного» Наталья Назарова газете «Петербургский дневник».

По словам руководителя, комплекс вел плотную работу совместно с Первым каналом, по которому будет транслироваться финал с участием известных фигуристов.

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Для более яркой передачи телевизионной «картинки», стены главной арены перекрасили в пепельно-серый цвет, добавила Назарова.

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