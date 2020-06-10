Стало известно о десятках штрафов за нарушение ПДД у Ефремова

Актера Михаила Ефремова уже полтора года не ловили пьяным за рулем. За этот период за артистом, который стал участником смертельного ДТП, накопилось 50 штрафов за нарушения ПДД.

Замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» уточнил, что только на 2020 год приходится 11 допущенных Ефремовым нарушений. Пьяного вождения среди них нет.

«За 2019–2020 годы таких фактов не зарегистрировано», — подчеркнул Диокин.

Большинство выписанных Ефремову штрафов связано с превышением скорости. Зачастую актер игнорировал и дорожную разметку. Только в 2019-м таких взысканий у него накопилось 39.

Штрафы Ефремов оплачивал регулярно: за прошлый год долгов по ним у артиста нет. За 2020-й он успел погасить шесть сумм.

«Пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек», — заключил Алексей Диокин.

В понедельник, 8 июня, Михаил Ефремов сел за руль пьяным. Его машина вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовой фургон, водитель которого скончался в реанимации на следующее утро. Против актера возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест.