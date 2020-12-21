Стало известно, насколько работодатели готовы увеличить зарплаты в 2021 году

«Медиана пересмотра составляет пять тысяч рублей. При этом 49% компаний сделают это по решению руководства, 34,6% обязательно проводят индексацию зарплат один раз в год, а 18% не будут пересматривать», — уточнила Игнатова.

Отмечается, больше всего недовольны размером своей заработной платы люди, работающие в сферах «Безопасность» и «Административный персонал» (по 79%), сотрудники банковской сферы, фармацевтики и медицины (по 80%), искусства и массмедиа (81%), автомобильного бизнеса (82%).

«Если смотреть в разрезе профобластей, то выше всего доля довольных своей зарплатой в сфере HR — 33%, в строительстве и недвижимости, сфере добычи сырья и среди юристов (по 29%)», — добавила собеседница издания.