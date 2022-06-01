Стало известно, насколько подешевели в России яйца, свинина и сахар

Результаты мониторинга цен за последнюю неделю опубликовал Росстат. Согласно предоставленным данным, подешевели яйца, свинина, мясо кур, гречка и макаронные изделия. Стоимость шоколада, баранины, колбасы и детского питания выросла. Статистику привел ТАСС.

«За период с 21 по 27 мая 2022 г. выросли цены на конфеты шоколадные в среднем по России на 1,3%, на смеси сухие молочные для детского питания — на 1,1%, маргарин — на 1%, консервы мясные для детского питания — на 0,8%, рис — на 0,7%, соль поваренную — на 0,6%, колбасы вареные, печенье — на 0,5%», — говорится в материале Росстата.

За неделю яйца подешевели на 3%, свинина стала дешевле на 0,5%, мясо кур на 0,4%. Цена на сахар в среднем опустилась на 0,9%. Сильнее всего подешевели овощи — за огурцы придется платить на 12,3% меньше, за помидоры на 8%. Однако картофель подорожал на 2,1%.

Согласно данным Росстата цены поднялись на баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сыры сычужные — на 0,4%. Чуть меньше подорожало масло подсолнечное, молоко, хлеб, чай черный. Также дороже стала говядина, творог, пшено, водка, масло сливочное, сметана.