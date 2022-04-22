Стало известно, насколько изменился объем импорта медикаментов в РФ из-за рубежа

Несмотря на коррективы в работе многих фармацевтических компаний с Россией, импорт медикаментов в РФ из Евросоюза и США остался на уровне прошлого года. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Он напомнил, что лекарства не попадают под западные санкции.

«В апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — добавил Владимир Булавин.

Основными поставщиками этой категории товаров в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия, Великобритания. Самые дорогие лекарства привозят из Соединенных Штатов, Канады, Швейцарии и Ирландии.

События на Украине повлекли трудности с логистикой, и, хотя санкции на лекарства не распространялись, фармкомпании изменили присутствие на рынке. Например, Sanofi (Франция) стала поставлять только жизненно важные медикаменты, а Bayer (Германия) продолжила поставки, но приостановила инвестиционную деятельность в России. Новые клинические испытания в России решила не проводить компания Takeda Pharmaceutical Company (Япония).