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    22 апреля 2022, 07:42

    Стало известно, насколько изменился объем импорта медикаментов в РФ из-за рубежа

    Импорт медикаментов из ЕС и США в РФ остался на уровне 2021 года

    Оксана Кириллова

    Несмотря на коррективы в работе многих фармацевтических компаний с Россией, импорт медикаментов в РФ из Евросоюза и США остался на уровне прошлого года. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

    Стало известно, насколько изменился объем импорта медикаментов в РФ из-за рубежа

    Он напомнил, что лекарства не попадают под западные санкции.

    «В апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — добавил Владимир Булавин.

    Основными поставщиками этой категории товаров в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия, Великобритания. Самые дорогие лекарства привозят из Соединенных Штатов, Канады, Швейцарии и Ирландии.

    События на Украине повлекли трудности с логистикой, и, хотя санкции на лекарства не распространялись, фармкомпании изменили присутствие на рынке. Например, Sanofi (Франция) стала поставлять только жизненно важные медикаменты, а Bayer (Германия) продолжила поставки, но приостановила инвестиционную деятельность в России. Новые клинические испытания в России решила не проводить компания Takeda Pharmaceutical Company (Япония).