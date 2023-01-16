Общество 16 января 2023, 12:55 Стало известно, на сколько выросли в России продажи электромобилей

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Новые электромобили в России стали пользоваться все большей популярностью. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на данные «Автостата».

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В России в 2022 году продали 2,9 тысячи электроавтомобилей. Что на треть больше, чем годом ранее. При этом самыми популярными марками были из Tesla, Volkswagen, Audi, Evolute и Porsche. Всего в прошлом году российский рынок значительно сократил объем новым машин. Он уменьшился на 58,8%.