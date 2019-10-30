Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Меньше всего плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для жителей Ненецкого автономного округа. Предельное повышение составит 2,4%. Самое большое повышение ждет жителей Чеченской Республики. Действующие тарифы проиндексируют исходя из показателя 6,5%.

В Москве стоимость коммуналки во втором полугодии вырастет более чем на 5%. В Московской области предельный индекс для пересмотра тарифов на коммунальные услуги составит 4,1%.

Для жителей Санкт-Петербурга индексация стоимости коммунальных услуг проведут исходя из предельного повышения в 3,8%.

Индекс определяет максимально допустимый рост общего среднего платежа. И это предельная цифра, выше которой руководители регионов не могут утверждать повышение коммунальных платежей. Индексацию тарифов проведут 1 июля.

В 2019 году индексацию ЖКХ проводили дважды: в январе и июле. Это было связано с тем, что ресурсоснабжающие организации пожаловались на убытки из-за увеличения НДС.