  • Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

    30 октября 2019, 17:40

    Анатолий Минкин

    Индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году проведут только один раз. Это произойдет во втором полугодии. Индексы изменения размера тарифов утвердил своим распоряжением председатель правительства России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте правительства.
    Стало известно, насколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

    Меньше всего плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет для жителей Ненецкого автономного округа. Предельное повышение составит 2,4%. Самое большое повышение ждет жителей Чеченской Республики. Действующие тарифы проиндексируют исходя из показателя 6,5%.

    В Москве стоимость коммуналки во втором полугодии вырастет более чем на 5%. В Московской области предельный индекс для пересмотра тарифов на коммунальные услуги составит 4,1%.

    Для жителей Санкт-Петербурга индексация стоимости коммунальных услуг проведут исходя из предельного повышения в 3,8%.

    Индекс определяет максимально допустимый рост общего среднего платежа. И это предельная цифра, выше которой руководители регионов не могут утверждать повышение коммунальных платежей. Индексацию тарифов проведут 1 июля.

    В 2019 году индексацию ЖКХ проводили дважды: в январе и июле. Это было связано с тем, что ресурсоснабжающие организации пожаловались на убытки из-за увеличения НДС.