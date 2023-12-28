Общество 28 декабря 2023, 11:10 Стало известно, на сколько подорожает пачка сигарет с 1 января Доцент Лебединская: минимальная цена пачки сигарет вырастет до 117 рублей РИА «Новости»

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Минимальная стоимость пачки сигарет в розничной торговой сети может вырасти со 112 до 117 рублей из-за повышения акцизов на табачные изделия с 1 января. Об этом рассказала в интервью «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

В 2023 году ставка акциза составляла 2603 рубля, но ее планировали увеличить со следующего года до 2731 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. Осенью это решение пересмотрели, повысив ставку еще на 3%. Теперь акциз составит 2813 рублей.

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«Повышение минимальной цены на табачную продукцию на фоне неснижения объемов реализации приведет к росту наполняемости госбюджета», — пояснила экономист.

При этом Лебединская сомневается, что число курильщиков снизится после роста цен. По ее словам, их доля практически не меняется последнюю пятилетку, оставаясь на уровне 33%.

Единственное, что повышение цен на табачную продукцию помешает молодежи приобщиться к этой дурной привычке.

Ранее специалисты Института биохимической физики имени Эмануэля РАН подтвердили выводы специалистов из Великобритании, что никпэки помогают бросить курить, ломая психологическую зависимость от сигарет. Речь идет о пакетиках для альтернативного употребления никотина.