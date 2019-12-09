Стало известно, на каких этажах любят жить россияне

Чаще всего россияне выбирают для покупки квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах домов. Поселиться на этих уровнях хотели бы 32% приобретающих жилье.

Россиянам упростят алгоритм продажи квартир через аукцион Подробнее

Опрос жителей Московского региона провели специалисты ГК «ФСК». Исследование проводилось в течение полугода среди покупателей квартир в новостройках, пишет «Лента.ру».

Эксперты выяснили, что 32% россиян предпочитают жить на третьем, четвертом или пятом этажах. Квартиры повыше выбирают четверть новоселов. Жилье, расположенное с девятого по 14-й этаж, приобрели 15% всех опрошенных. Квартирам на 15-м уровне и выше отдают предпочтение менее 20% респондентов.

Меньше всего россиянам приглянулось жилье на первых двух этажах, где квартиры купили только 5% отвечавших. Также всего 3% выбрали 35-й этаж и последующие.

При этом специалисты отметили, что спрос на жилье на верхних этажах зависит от уровня квартир и ценовой категории. Например, в комфорт-классе порядка 20% жителей выбирают квартиры выше 14 этажа, а в бизнес-классе этот уровень выше.