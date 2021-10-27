Стало известно, на что россияне готовы пойти ради любви

Россиянам предложили поучаствовать в опросе, тема которого звучала так: «На что вы готовы пойти ради любви». Респондентам рассказали, что в Японии 26 октября состоялась свадьба принцессы Мако и ее возлюбленного Кея Комуро. Из-за того, что парень оказался простолюдином, Мако пришлось покинуть императорскую семью, а также отказаться от полагающегося ей пособия. Далеко не все опрошенные поддержали девушку и сказали, что не сделали бы также, написал сайт kp.ru.

«Прекрасное чувство — любовь. Она уравнивает простолюдинов и аристократов. Пусть эта пара будет счастлива», — сказали респонденты. При этом на жертвы ради любви не готовы идти более 63% россиян. По их мнению, никакие отношения не требуют издевательств над собой.

Примерно 17% заявили, что могут пойти на уступки, перестать спорить и смириться с какими-то неприятными моментами, однако жертвы в данном случае будут минимальными.

Всего 4% участников опроса считают, что готовы отказаться от карьеры ради любовных отношений, а чуть более 1% заявили, что ради второй половины могут прекратить отношения с семьей, если того потребует их партнер.

В числе опрошенных 13,8% оказались романтиками. Они считают, что ради любви можно пойти на любые жертвы.

В исследовании приняли участие три с половиной тысячи россиян.