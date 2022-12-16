16 декабря 2022, 15:14
Стало известно, на что нужно обратить внимание при покупке пиротехники
Упаковка с фейерверками не должна быть порвана
Совсем скоро после боя курантов россияне выйдут на улицу, чтобы запустить в небо праздничные фейерверки. О правилах выбора и покупки пиротехники рассказала замначальника отдела по работе со СМИ регионального управления МЧС Наталья Романович в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, необходимо обратить внимание на упаковку пиротехники - она не должна быть повреждена и вскрыта. Также следует попросить у продавца соответствующий сертификат.
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Романович порекомендовала не покупать фейерверки в онлайн-магазинах.
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