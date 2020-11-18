Стало известно, на что копит большинство россиян

Выяснилось, что подавляющее большинство россиян откладывает деньги на квартиру (20,8%) и автомобиль (12,4%). На путешествия копят 8,6% опрошенных, 5,3% — на образование, 4% — на дачу, 1,5% — на бытовую технику и новую мебель, 0,6% на медицинские услуги.

Около 40% признались, что у них нет возможности накопления для каких-то определенных целей. По данным информагентства, в ноябрьском опросе приняли участие свыше 700 человек, возраст которых варьировался от 25до 45 лет.

В свою очередь компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели опрос с целью выяснить главные критерии хорошей жизни.

70,4% респондентов сказали о хорошей медицине и здоровье. По мнению 41,6% опрошенных, признаком качественной жизни является высокий доход, для 31,7% — это наличие собственной жилплощади.

Еще 18% россиян обозначили, что для них главный критерий — возможность путешествовать, для 18,3% — высокий уровень социальной поддержки государства.