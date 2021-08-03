Стало известно, на чем молодожены Петербурга отказываются экономить

Основатель и руководитель Свадебного агентства Мария Петрова рассказала, что интерес к организации свадеб заметно вырос среди петербуржских молодоженов. Несмотря на то, что пандемия внесла свои изменения в бюджет многих пар, есть вещи, на которых они не хоть экономить. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам руководителя свадебного агентства, средний бюджет на организацию торжества не вырос. Он составляет, примерно, 80 0000–100 0000 рублей на 30 или 50 гостей. Связано это во многом с сокращением гостей, которые живут за границей и не могут приехать.

По данным сайта «Авито Услуги», спрос на услуги специалистов, которые могут помочь с организацией свадьбы, вырос на 58%. Особенно популярна аренда лимузинов. Выросла за год и востребованность ведущих (+37%) и диджеев (+82%). Также россиянки не хотят экономить на макияже и прическе, поэтому активно прибегают к услугам визажиста-стилиста (+149%).

Отмечено, что петербургские невесты мечтают именно о настоящей церемонии, поэтому охотно приглашают свадебных фотографов, операторов и барменов. Выросла также востребованность услуг по выездной регистрации брака.

Петрова отметила, что в этом году изменился стиль на свадьбы. Он стал более простым: невесты предпочитают более строгие платья, простые и гладкие прически.