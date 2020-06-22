Стало известно мнение Путина о политической системе в России

Президент Владимир Путин доволен сложившейся политической системой в России. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент доволен выстроенной системой», — сказал Песков. Его слова привела «Газета.ru». Он добавил, что система показала свою стрессоустойчивость.

«Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации. Это действительно, скажем так, характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», — добавил он, говоря о недавнем заявлении российского лидера.

Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов о том, что мотивирует чиновников в работе. Пресс-секретарь главы государства заметил, что госслужающее приходят в эту сферу для работы на государство и для служения Родине.

Ранее в фильме «Россия.Кремль.Путин» президент прокомментировал поправки в Конституцию, которая в итоге может позволить ему баллотироваться на еще один срок. По его словам, в противном случае примерно через два года «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».

Политолог Наталия Елисеева в разговоре с «360» объяснила заявление Путина.