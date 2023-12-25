Общество 25 декабря 2023, 16:35 Стало известно местонахождение Алексея Навального Навального нашли в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе Zamir Usmanov/Global Look Press

Читать 360tv в

Блогер Алексей Навальный*, чье местоположение было неизвестно на протяжении 20 дней, находится в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил соратник осужденного Иван Жданов** в соцсети Х.

По его словам, адвокаты обыскали каждое СИЗО. В итоге Навального* нашли в ИК-3 «Полярный волк».

Реклама

«Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея*», — написал Жданов**.

Ранее юрист Вячеслав Гимади сообщил, что блогера увезли из исправительной колонии за пределы Владимирской области в учреждение другого региона.

Навальный* отбывает наказание по делу о мошенничестве. Он находился в колонии строгого режима в поселке Мехелево Ковровского района. С 6 декабря блогера не было на видеосвязи во время заседаний суда и к нему не пускали адвокатов. Позже правозащитникам стало известно, что Навальный* больше не числится в этой колонии. В СМИ заявляли, что блогера отправили в Москву для следственных действий.

* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Иван Жданов — признан иноагентом.