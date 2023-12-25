25 декабря 2023, 16:35
Стало известно местонахождение Алексея Навального
Навального нашли в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе
Блогер Алексей Навальный*, чье местоположение было неизвестно на протяжении 20 дней, находится в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил соратник осужденного Иван Жданов** в соцсети Х.
По его словам, адвокаты обыскали каждое СИЗО. В итоге Навального* нашли в ИК-3 «Полярный волк».
Реклама
«Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея*», — написал Жданов**.
Ранее юрист Вячеслав Гимади сообщил, что блогера увезли из исправительной колонии за пределы Владимирской области в учреждение другого региона.
Навальный* отбывает наказание по делу о мошенничестве. Он находился в колонии строгого режима в поселке Мехелево Ковровского района. С 6 декабря блогера не было на видеосвязи во время заседаний суда и к нему не пускали адвокатов. Позже правозащитникам стало известно, что Навальный* больше не числится в этой колонии. В СМИ заявляли, что блогера отправили в Москву для следственных действий.
* Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Иван Жданов — признан иноагентом.
Блогеры
Алексей Навальный
Реклама
Реклама