Стало известно место проведения Рождественской ярмарки в Петербурге

По данным издания, ярмарка пройдет на Малой Садовой улице и Манежной площади. Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин рассказал, что этот праздник будет возвращен в исторический центр Петербурга по примеру всех европейских городов.

«Мы хотим, чтобы у каждого посетителя остались незабываемые впечатления», — подчеркнул Елин.

Отмечается, что взрослых посетителей ярмарки порадует выбор подарков и продуктов, а дети смогут встретиться со сказочными героями, покататься на аттракционах и посмотреть театрализованные представления.