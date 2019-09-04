Стало известно место похорон Зинаиды Славины

Похороны актрисы Зинаиды Славиной состоятся на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Церемония прощания с артисткой пройдет 6 сентября в театре «Содружество актеров Таганки».

О дате и месте похорон сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-службу театра. Славина скончалась накануне из-за продолжительной болезни. Актрисе было 79 лет.

Умерла актриса Зинаида Славина Подробнее

Более четверти века она была ведущей актрисой Театра на Таганке, сыграв на его сцене более чем в 1,6 тысячи спектаклей вместе с Владимиром Высоцким, Валерием Золотухиным, Борисом Хмельницким и многими другими артистами.

В 1993 году, после раскола, с частью труппы Зинаида Славина перешла в «Содружество актеров Таганки», которым руководил Николай Губенко.

На киноэкранах зритель видел ее в фильмах «Семейные обстоятельства», «Високосный год», «Новенькая», «О друзьях-товарищах», «Салют, Мария!» и других.