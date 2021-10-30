Стало известно место похорон диктора Игоря Кириллова

Знаменитый диктор и телеведущий Игорь Кириллов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила его вдова Татьяна.

«Место [похорон] — Новодевичье кладбище», — сказала она в комментарии ТАСС.

Дата прощания пока не определена.

Кириллов скончался в возрасте 89 лет в субботу, 30 октября. О его смерти сообщил Первый канал. Его представители признались, что они будут очень скучать по Кириллову, потому что для многих он стал не просто коллегой, а настоящим учителем. Для зрителей Кириллов был олицетворением советского телевидения.

Диктор и народная артистка РСФСР Анна Шатилова рассказала, что у Кириллова были проблемы со здоровьем, в частности, с сосудами. Незадолго до смерти ему, по ее словам, ампутировали ногу. Шатилова добавила, что позавчера узнала, что Кириллов снова попал в больницу.

Точная причина его смерти не называется. По словам источника РЕН ТВ, ей могли стать осложнения из-за тромбоза нижних конечностей.