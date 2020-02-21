Стало известно лучшее время для покупки iPhone в России

В исследовании изучили спрос на мобильные телефоны iPhone, вышедшие 2018 и 2019 годах, а также данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 11 февраля 2020 года.

«Цены на новые модели iPhone начинают снижаться сразу после официального старта продаж — в начале осени. Далее, в течение нескольких месяцев, их стоимость „выравнивается“ и с весны меняется уже незначительно. Покупать новый iPhone выгодно в феврале или марте: к этому моменту цена уже достаточно ниже стартовой, а до следующей презентации остается еще полгода», — отметили эксперты.

Согласно исследованию, сейчас цены на все модели iPhonе находятся на самом низком уровне, по сравнению с 2019 годом.

В 2018 Apple выпустила более качественные по функционалу iPhone XR и более дорогой вариант iPhone XS/XS Max (с экраном 6,5 дюйма). В 2019 компания анонсировала линейку iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Ранее сообщалось, что российские продавцы начали скрыто повышать цены на китайские гаджеты из-за разгула коронавируса.