Стало известно, люди с какими профессиями чаще всего берут ипотеку

Специалисты в сфере недвижимости федеральной компании «Этажи» рассказали, россияне с какими профессиями и зарплатами чаще всего берут недвижимость в ипотеку, написал портал «Ридус».

По словам замглавы ипотечного департамента организации Татьяны Решетниковой, чаще всего такой кредит берут люди с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, их более 31%. Второе место заняли заемщики, получающие от 100 тысяч рублей — 14%, на третьем месте находятся работники с доходом от 50 до 60 тысяч рублей.

Помимо прочего, есть те, кто оформляют ипотеку при доходе от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Их в нашей стране в прошлом году было примерно 3%.

В основном заемщики имеют высшее образование. В минувшем году их доля в общем объеме составила 64,6%. На втором месте россияне со средним специальным образованием — 30,2%. На третьем месте люди со средним образованием, доля которых занимает 4%.

Среди тех, кто взял ипотеку, больше всего работников розничной торговли. На втором месте оказались те, кто трудятся в сфере услуг. На третьем месте работники сферы здравоохранения.