Стало известно любимое место отдыха у челябинцев

Жители Челябинска назвали самое популярное место для отдыха внутри региона. Им оказалось озеро Увильды, расположенное в Аргаяшском районе. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на опрос исследовательского центра «Маркетинга и социологии».

По словам директора «МарС» Ивана Полукарова, больше половины опрошенных не выезжали на отдых в этом году вообще, а 21,8% отдохнули внутри региона. Побывать в других местах России в этом сезоне удалось 13,5% участникам исследования, а выехать за рубеж смогли 2,8%.

Так, челябинцы, решившие остаться внутри области, отправились на Увильды. Вторым по посещаемости местом названы озера Тургояк и Еловое. Еще одно популярное место в регионе — озеро Кисегач.

В список для посещений внутреннего туризма включили и озеро Банное. Несмотря на то, что оно находится на территории Башкортостана, здесь всегда много отдыхающих из Челябинской области.