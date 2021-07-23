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    23 июля 2021, 12:49

    Стало известно любимое место отдыха у челябинцев

    Оксана Лавнюженко

    Жители Челябинска назвали самое популярное место для отдыха внутри региона. Им оказалось озеро Увильды, расположенное в Аргаяшском районе. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на опрос исследовательского центра «Маркетинга и социологии».

    По словам директора «МарС» Ивана Полукарова, больше половины опрошенных не выезжали на отдых в этом году вообще, а 21,8% отдохнули внутри региона. Побывать в других местах России в этом сезоне удалось 13,5% участникам исследования, а выехать за рубеж смогли 2,8%.

    Так, челябинцы, решившие остаться внутри области, отправились на Увильды. Вторым по посещаемости местом названы озера Тургояк и Еловое. Еще одно популярное место в регионе — озеро Кисегач.

    В список для посещений внутреннего туризма включили и озеро Банное. Несмотря на то, что оно находится на территории Башкортостана, здесь всегда много отдыхающих из Челябинской области.