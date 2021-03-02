Стало известно, куда россияне хотят отправиться отдыхать летом

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе назвала самые популярные направления у российских туристов на будущее лето. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она рассказала, что спрос на доступные зарубежные направления сейчас ниже обычного. Ломидзе считает, что это связано с опасениями, что границы снова могут закрыть.

«Турция — лидирующее направление по акциям раннего бронирования, но динамика пока не такая активная, как на Россию», — уточнила она.