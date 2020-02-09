Стало известно, куда россияне чаще всего ездят зимой на поезде

Многие любят проводить выходные не в своих городах, а отправиться куда-нибудь на поезде. Оказывается, зимой россияне чаще всего предпочитают гулять по улочкам Петербурга и Нижнего Новгорода.

Специалисты Туту.ру. изучили все билеты, которые купили россияне в период с 1 декабря 2019-го по март 2020 года. Они выяснили, что среди внутренних направлений самым популярным был маршрут в Санкт-Петербург. На билеты в этот город приходится около 11% от всех проданных. Еще путешественники любят ездить зимой в Нижний Новгород и Казань, пишет РИА «Новости».

По словам экспертов, раньше в рейтинг востребованных направлений не входило Иваново, но сейчас этот город поднялся в списке повыше.

Среди билетов за рубеж около 17% пришлось на Минск. Туда больше всего ездят жители Москвы и Питера. Маршрут Москва-Киев занял 6% от всех реализованных билетов. Тройку лидеров замкнуло направление Санкт-Петербург — Хельсинки.

Ранее российские туристы назвали самые недооцененные города в России. По их мнению, люди редко ездят в Дербент, Муром и Выборг, хотя в этих городах есть что посмотреть. Путешественники еще отметили, что если произойдет подорожание билетов, они будут экономить на отелях.