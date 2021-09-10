Стало известно, куда чаще всего переезжают жители Дальнего Востока

На Дальнем Востоке в последнее время фиксируется активный отток населения. Местные жители предпочитают переезжать не только в европейскую часть России, но и за границу. Какие страны и города чаще всего выбирают они, рассказал «ФедералПресс».

Только за четыре месяца 2021 года из Дальнего Востока уехали 11 тысяч соотечественников. Большинство из них предпочитают селиться в странах СНГ, поскольку проживание там не требует большого списка документов и наличие визы. Другие для постоянного места жительства выбирают Китай, который граничит с городами Дальнего Востока. Однако из-за закрытых границ попасть туда стало намного труднее.

По данным Росстата, на пятом месте стран, куда переезжают жители Дальнего Востока, разместилась Киргизия. На четвертом месте по популярности находится Узбекистан. За четыре месяца 2021 года туда уехали почти две тысячи человек. Замыкает тройку лидеров Армения, где также действует безвизовый режим. Во всех этих странах довольно просто получить вид на жительство, главное иметь легальный доход.

Среди российских субъектов дальневосточники предпочитают переезжать в Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Все они поделили три первых места соответственно.