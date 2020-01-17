Стало известно, кто построит мост через Лену в Якутске

По данным ИА Nation News, предполагается, что мост введут в эксплуатацию в 2025 году. Общий объем финансирования проекта оценили более чем в 83 миллиарда рублей. Из республиканского бюджета на строительство моста намерены выделить чуть больше 54 миллиардов рублей. Привлеченные средства составят около 29 миллиардов рублей.

«Новый мост обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения республики», — уточнил вице-премьер регионального правительства Кирилл Бычков.