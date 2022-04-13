Стало известно, кто получит доплату к пенсии в мае

С 1 мая пересчитают размеры доплат к пенсиям определенных групп пенсионеров. В частности, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Об этом в беседе с Life рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Право на доплату имеют пенсионеры, у которых есть выслуга в должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Стаж сокращается, если человек уволился по состоянию здоровья с должности, которая дает право на назначение доплаты к пенсии: для мужчин — не менее 20 лет, для женщин — не менее 15 лет. Надбавку, по словам юриста, получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на нее право.

Доплату также имеют пенсионеры, работавшие в отдельных категориях угольной промышленности. В частности, те, кто полный рабочий день трудился на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца, а также на строительстве шахт. Стаж для получения доплаты должен быть не менее 25 лет. Те, кто трудился в качестве работников ведущих профессий, для получения доплаты должны набрать не меньше 20 лет стажа.

Ряд пенсионеров в мае также получат отдельную доплату, приуроченную ко Дню Победы. Она составляет 10 тысяч рублей без учета дополнительных надбавок, которые могут быть сделаны на региональном уровне.

Пенсионеры, которые достигнут 80-летнего возраста в мае, получат повышение фиксированной выплаты на 100%. Их пенсия вырастет на 6564 рубля 31 копейку. Такую же прибавку получат и инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа. При этом, если инвалид первой группы достигает 80 лет, то второй раз прибавка не устанавливается.