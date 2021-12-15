Стало известно, кто из россиян чаще подрабатывает Дедом Морозом или Снегурочкой

Чаще всего Дедами Морозами и Снегурочками в России становятся менеджеры, администраторы и курьеры. Это выяснили в совместном исследовании «VK.Работа» и сервис «Юла», результатами поделился Life.

Часто на новогодних праздниках таким образом подрабатывают продавцы, водители, операторы, уборщики, продавцы-консультанты, кассиры и разнорабочие.

В среднем на подработке Дедом Морозом или Снегурочкой можно заработать две тысячи рублей в час.