Стало известно, кому повысят пенсию в августе

В августе ежегодно происходит перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

«Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы», — рассказал агентству «Прайм» заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Он отметил. что максимально увеличить можно только на три коэффициента в год.

Прибавку к пенсии получат те работающие пенсионеры, которые имеют официальные доходы от работы в предшествующем году. Перерасчет произойдет автоматически, пенсионерам никуда обращаться не нужно.