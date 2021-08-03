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    03 августа 2021, 06:33

    Стало известно, кому повысят пенсию в августе

    Екатерина Шамина

    В августе ежегодно происходит перерасчет пенсии работающих пенсионеров. Прибавку рассчитывают как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

    Стало известно, кому повысят пенсию в августе

    «Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы», — рассказал агентству «Прайм» заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

    Он отметил. что максимально увеличить можно только на три коэффициента в год.

    Прибавку к пенсии получат те работающие пенсионеры, которые имеют официальные доходы от работы в предшествующем году. Перерасчет произойдет автоматически, пенсионерам никуда обращаться не нужно.