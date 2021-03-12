Стало известно, кому можно не пристегиваться за рулем

«ФедералПресс» рассказал, в каких ситуациях при управлении транспортом водитель может не пристегиваться.

Отмечается, что на автодроме кандидатам в водители разрешается управлять машиной с непристегнутым ремнем безопасности. Но во время сдачи экзамена эта оплошность чревата штрафными баллами.

По данным издания, до 2010 года работники МВД также могли позволить себе не пристегиваться. Работники МЧС, пожарные и сотрудники скорой обязаны пристегиваться.

«Однако, людям, которые спешат на вызов, нередко не до собственной безопасности, поэтому к ним относятся снисходительно и вряд ли кому-то придет в голову их оштрафовать», — заметили специалисты.