Стало известно количество российских компаний-«зомби»

Доля компаний-«зомби» в российской промышленности составила 10–15%, заявили эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ. К такой категории относят неэффективные, убыточные промышленные организации на грани банкротства с неконкурентной продукцией.

В своем исследовании аналитики опирались на результаты опросов руководителей около 4000 крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов РФ, сообщила газета «Ведомости».

По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в обрабатывающей промышленности доля компаний, которые находятся в предбанкротном состоянии, составляет примерно 15%. Среди всех промышленных компаний их уровень составляет от 10 до 15%. В строительстве и торговле доля предприятий-«зомби» может быть около 17–18%.

Согласно исследованию, такие предприятия не ликвидируют ради сохранения рабочих мест и доходов для проживающих на этой территории людей. При этом банки вынуждены их кредитовать, хотя это наносит ущерб не только банковской системе, но и экономике в целом.

В Минпромторге в ответ призвали не драматизировать ситуацию. Представитель министерства пояснил, что то, что в отчете было названо компаниями-«зомби», — это уже, как правило, закрытые объекты. При этом их проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать.

Еще одна причина поддержания существования компаний-«зомби» — наличие различного рода мер социального характера. Представитель Минпромторга напомнил о моногородах — муниципалитетах с градообразующими предприятиями, которые являются и главными работодателями, и главными налогоплательщиками, и часто поставщиками коммунальных услуг.

Такие промышленные объекты нельзя просто взять и закрыть, подчеркнул представитель Минпромторга. Сейчас перечень моногородов включает около 300 объектов, из которых больше половины имеют финансовые трудности.

Решение о поддержке таких предприятий зависит от причин попадания в сложное положение и перспектив из него выбраться, уточнил сотрудник министерства.