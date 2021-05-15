Стало известно, кого из сотрудников казанской школы решили наградить за героизм

По данным СМИ, в Министерстве образования Татарстана начали составлять список сотрудников школы №175 Казани, которые проявили героизм во время нападения на учебное заведение. Как пишет Telegram-канал Mash, сейчас в нем три имени.

По данным Mash, в список уже включили Мулланура Мустафина, который первым встал на пути казанского стрелка и получил тяжелые ранения, и гардеробщицу Тазкиру Ахмадуллину, нажавшую на тревожную кнопку. В ведомстве отметили и директора школы Амину Валееву. Она оповестила всех педагогов и учеников об опасности по громкой связи и дала четкие инструкции, что нужно делать.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу с ружьем и открыл огонь по людям. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Во время нападения погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Особо тяжелых самолет МЧС привез на лечение в Москву.

Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. Галявиева отправили в СИЗО на два месяца и назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу, которую проведут в Институте имени Сербского в столице.