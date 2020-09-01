facebook_pixel
    01 сентября 2020, 15:33

    Стало известно, кого чаще повышают на работе

    Дарья Морозова

    Ученые провели эксперимент и выяснили, какую категорию людей чаще всего повышают на работе. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Стало известно, кого чаще повышают на работе

    В результате стало известно, что больше всего повышение получали хорошие сотрудники с положительными личностными качествами. Наглые люди успехов в карьере добивались реже.

    Это выяснили благодаря исследованию, в ходе которого 400 человек заполняли анкеты, пока учились в вузе. А через 14 лет еще раз рассказали о своих достижениях.

    Ранее стало известно, что привычка спать днем может оказаться для некоторых смертельно опасной. Китайские ученые провели исследования и забили тревогу.

    Сиеста помогает избавиться от недосыпания ночью и заметно повышает работоспособность. Однако не все так позитивно, как кажется.

    Китайские специалисты проанализировали 20 более ранних исследований, к которым присоединился 313  651 человек. Ученые пришли к выводу, что дневной сон может значительно увеличить риск смерти. При дневном отдыхе в течение часа стоит ждать таких последствий в 30% случаев.

    Новости SMI.FM