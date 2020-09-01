Стало известно, кого чаще повышают на работе

В результате стало известно, что больше всего повышение получали хорошие сотрудники с положительными личностными качествами. Наглые люди успехов в карьере добивались реже.

Это выяснили благодаря исследованию, в ходе которого 400 человек заполняли анкеты, пока учились в вузе. А через 14 лет еще раз рассказали о своих достижениях.

Ранее стало известно, что привычка спать днем может оказаться для некоторых смертельно опасной. Китайские ученые провели исследования и забили тревогу.

Сиеста помогает избавиться от недосыпания ночью и заметно повышает работоспособность. Однако не все так позитивно, как кажется.

Китайские специалисты проанализировали 20 более ранних исследований, к которым присоединился 313 651 человек. Ученые пришли к выводу, что дневной сон может значительно увеличить риск смерти. При дневном отдыхе в течение часа стоит ждать таких последствий в 30% случаев.