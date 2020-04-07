Стало известно, когда завершится строительство нового Бельского моста в Уфе
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что к октябрю следующего года строители намерены закончить возведение моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
«Очевидно, что ввиду сложившейся непростой ситуации контракты подорожают, и это скажется на объемах работ. По данному проекту проблем не видим», — приводит слова главы региона пресс-служба мэрии Уфы.
По данным издания, протяженность новой переправы составит 688 метров. По ней будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга.