Стало известно, когда завершится реставрация фасадов Благовещенского собора в Ленобласти

В Шлиссельбурге (Ленинградская область) реставрационные работы на фасадах Благовещенского собора вышли на финальную стадию. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным издания, работы планируется полностью завершить весной этого года. Уточняется, что здание начали восстанавливать в 2014 году. Летом 2015 года на крышу собора вернули шпиль. Храм находится в ведении Петербургской епархии. С 1995 года он признан объектом культурного наследия федерального значения.