Стало известно, когда заработает 200 ресторанов нового McDonald’s
Гендиректор McDonald’s в России Пароев: около 200 ресторанов заработает в РФ до конца июня
В России до конца июня заработает около 200 ресторанов бывшей сети McDonald’s. Их откроют под новым брендом и рассчитывают запускать «волнами».
Гендиректор McDonald’s в России Олег Пароев поделился ближайшими планами компании с ТАСС.
«У нас есть план запуска волнами, хотим довольно много предприятий открыть до конца июня», — сказал он.
Пароев добавил, что вторую волну можно ожидать уже 13 июня. До конца первого летнего месяца компания должна открыть порядка 200 предприятий по стране или больше — если получится.
Российский бизнес McDonald’s продал бизнесмену Александру Говору. Сеть заработает под новым брендом и измененными названиями в меню. Сотрудников компании оставят на их местах «на эквивалентных условиях» минимум на два года.
Первые 15 точек ресторана быстрого питания McDonald’s примут посетителей в Москве и Подмосковье 12 июня.