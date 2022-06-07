Стало известно, когда заработает 200 ресторанов нового McDonald’s

В России до конца июня заработает около 200 ресторанов бывшей сети McDonald’s. Их откроют под новым брендом и рассчитывают запускать «волнами».

Гендиректор McDonald’s в России Олег Пароев поделился ближайшими планами компании с ТАСС.

«У нас есть план запуска волнами, хотим довольно много предприятий открыть до конца июня», — сказал он.

Пароев добавил, что вторую волну можно ожидать уже 13 июня. До конца первого летнего месяца компания должна открыть порядка 200 предприятий по стране или больше — если получится.

Российский бизнес McDonald’s продал бизнесмену Александру Говору. Сеть заработает под новым брендом и измененными названиями в меню. Сотрудников компании оставят на их местах «на эквивалентных условиях» минимум на два года.

Первые 15 точек ресторана быстрого питания McDonald’s примут посетителей в Москве и Подмосковье 12 июня.