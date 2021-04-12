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    12 апреля 2021, 10:12

    Отопительный сезон в Москве завершат за 5 дней

    Полина Петрова

    Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в городе закончится отопительный сезон, передала «Вечерняя Москва».

    Отопительный сезон в Москве завершат за 5 дней

    По его словам, коммунальные службы уже начали готовить системы теплоснабжения к окончанию отопительного сезона. Подачу горячей воды в батареи будут отключать поэтапно. Работы будут идти примерно в течение пяти дней.

    «Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов», — уточнил Бирюков.

    Отмечается, что сначала отапливать прекратят промышленные и административные объекты. Далее тепло перестанут подавать в жилые дома, образовательные и лечебные учреждения. Специалисты коммунальных служб проведут такие работы в 74 тысячах зданий, в числе которых более 34 тысяч жилых домов.

    После этого, сотрудники комплекса городского хозяйства будут готовить тепловые сети к следующему отопительному сезону.