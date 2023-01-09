Общество 09 января 2023, 14:19 Стало известно, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

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Лучше всего отдыхать в те месяцы, в которых больше рабочих дней. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

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Таким образом самым выгодным месяцем для отпуска станет август, потому что в нем 23 рабочих днях. Чуть меньше, по 22 дня, в марте и октябре. А вот самыми плохими для отдыха месяцами, как отметило ИА Nation news, традиционно станут январь, февраль и май.