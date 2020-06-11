Стало известно, когда в Татарстане пройдут выборы президента

По данным издания, республиканское правительство определило дату выборов на десятом заедании парламента. 11 июня стартует избирательная кампания кандидатов.

Отмечается, что Владимир Путин поддержал выдвижение действующего президента республики Рустама Минниханова на пост главы Татарстана. Он занимает этот пост с конца марта 2010 года.