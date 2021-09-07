Стало известно, когда в Россию придет четвертая волна коронавируса

Четвертая волна коронавирусной инфекции может начаться в России в конце сентября — начале октября. Об этом заявил главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, написал «Петербургский дневник» со ссылкой на издание E1.ru.

«Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для ковида. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ», — отметил Проценко.

Он добавил, что на эпидемиологическую картину повлияют сразу несколько факторов. Во-первых, это начало учебного года и возвращение людей в мегаполисы с дач. Во-вторых, это изменения погодных условий и понижение температурных показателей.

Проценко напомнил о необходимости вакцинации, добавив, что это самый эффективный метод в борьбе с вирусом.