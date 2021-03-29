Стало известно, когда в Петербурге пройдет общегородской субботник

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко рассказал, на какое число намечен День благоустройства. Чиновника процитировало ИА Nation News.

По данным информагентства, общегородской субботник пройдет в Петербурге 24 апреля. В мероприятии примут участие садово-парковые, дорожные, коммунальные и прочие службы города. Отмечается, что будут покрашены скамейки, вымыты тротуары и фасады домов, а также обновлены другие объекты в случае необходимости.