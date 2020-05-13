Стало известно, когда в Москве начнут открываться МФЦ

Многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) начнут постепенно открываться в столице уже в ближайшую неделю. Сейчас они не работают, так как являются местами скопления людей и повышают риск заражения коронавирусом.

«Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у „Московского долголетия“», — приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы Сергея Собянина

Столичный градоначальник 13 мая встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник». Во время разговора затронули и тему возвращения Москвы к нормальной жизни.

11 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании периода рабочих дней с 12 мая, но оставил главам регионов все антикризисные полномочия. Решения об отмене ограничений в связи с пандемией коронавируса будут принимать на местах, согласно эпидемической ситуации. В Москве пока действует режим строгой самоизоляции, а на улице нельзя появляться без маски и перчаток.