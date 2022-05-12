Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление

Завершение отопительного сезона в Москве начнется 14 мая, весь процесс займет около трех дней. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

«Начиная с 14 мая, начнем плавный перевод систем на летний режим работы. Необходимые наружные температуры уже установились», — сообщил он.

Бирюков уточнил, что отключение подачи тепла предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, в том числе около 34 тысяч жилых домов.

«Сначала отключим административные и промышленные объекты, потом дошкольные учреждения, школы, лечебные заведения и жилые дома», — заявил он.

Бирюков подчеркнул, что завершения отопительного сезона муниципальные службы начнут работу над подготовкой тепловых сетей к следующему отопительному сезону.