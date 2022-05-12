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    12 мая 2022, 07:59

    Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление

    Заместитель мэра Москвы Бирюков: отопление в столице начнут отключать с 14 мая

    Максим Зинкин

    Завершение отопительного сезона в Москве начнется 14 мая, весь процесс займет около трех дней. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

    «Начиная с 14 мая, начнем плавный перевод систем на летний режим работы. Необходимые наружные температуры уже установились», — сообщил он.

    Бирюков уточнил, что отключение подачи тепла предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, в том числе около 34 тысяч жилых домов.

    «Сначала отключим административные и промышленные объекты, потом дошкольные учреждения, школы, лечебные заведения и жилые дома», — заявил он.

    Бирюков подчеркнул, что завершения отопительного сезона муниципальные службы начнут работу над подготовкой тепловых сетей к следующему отопительному сезону.